Homem é preso suspeito de estuprar filhas e a enteada em Serra Talhada

Vítimas eram ameaçadas caso contassem o que acontecia para alguém. Foto: EBC

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de estuprar as filhas gêmeas de sete anos e a enteada de 10 em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, neste domingo (11).

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, que é servente de pedreiro, pratica o crime há algum tempo durante as madrugadas na própria casa onde morava com as vítimas. Ainda segundo a PM, as crianças informaram que o homem colocava vídeos pornográficos para elas assistirem. As vítimas ainda informaram outros detalhes do crime.







A polícia informou ainda que, um colchão com marcas de sangue foi encontrado no local. As vítimas informaram também que eram ameaçadas caso contassem o que acontecia para alguém. O suspeito foi autuado em flagrante e aguarda audiência de custódia.