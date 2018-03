Homem é morto a golpes de arma branca em Sertânia

NE10 Interior

Suspeito pelo crime foi localizado e aguarda audiência de custódia. Foto: arte/NE10

Um homem de 50 anos foi morto a golpes de arma branca em Sertânia, no Sertão de Pernambuco, neste domingo (11).

De acordo com a Polícia Militar, João Batista Cordeiro da Silva, foi encontrado caído no chão com ferimentos na rua onde morava. Ainda segundo a PM, uma testemunha relatou que o suspeito morava do outro lado da rua, sendo localizado e conduzido a delegacia de Arcoverde, também no Sertão, onde foi autuado em flagrante e aguarda audiência de custódia.

A vítima chegou a ser socorrida para o hospital local e transferida para o Hospital Regional de Arcoverde em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.