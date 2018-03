Mãe e filho morrem após colidirem com caminhão em Sertânia

NE10 Interior

Vítimas morreram no local. Foto: arte/NE10

Mãe e filho morreram após colidirem com um caminhão em Sertânia, no Sertão de Pernambuco, nesta segunda-feira (05).

De acordo com a Polícia Militar, Maria José de Oliveira Dantas, de 45 anos, conduzia uma moto na companhia do filho Lucas de Oliveira Dantas, de 16 anos, quando no km 10 da PE-280, rodovia que liga Sertânia a Afogados, foram atingidos por um caminhão. Ainda segundo a PM, com o impacto, as vítimas acabaram morrendo no local.

A polícia informou ainda que o condutor do caminhão chegou a prestar depoimento e em seguida foi liberado.