Homem mata ex-companheira por ciúmes em Petrolândia

Crime aconteceu na zona rural do município. Foto: reprodução/Google Maps

Um homem, de idade não informada, matou a ex-companheira de 40 anos, em Petrolândia, no Sertão de Pernambuco, nesta quinta-feira (01).

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na zona rural do município. Maria de Lourdes dos Santos foi esfaqueada pelo ex-companheiro na própria casa. Ainda segundo a PM, a motivação para o assassinato teria sido ciúmes da parte do suspeito.







O crime foi presenciado pelo filho do casal, de 17 anos, que tentou defender a mãe e acabou também sendo atingido por golpes de faca. A mulher foi socorrida para o Hospital Municipal de Petrolândia e faleceu na unidade, o filho não corre risco de morte. O suspeito pelo crime está foragido.