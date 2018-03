Empresário de 46 anos é morto morto a tiros em Araripina

NE10 Interior

Suspeitos do crime não foram localizados. Foto: arte/NE10

Um empresário de 46 anos foi morto a tiros em Araripina, no Sertão de Pernambuco, nesta quarta-feira (28).

De acordo com a Polícia Militar, Geraldo Antônio do Nascimento, encostou o carro para conversar com uma pessoa quando um outro veículo parou ao lado e os ocupantes atiraram contra a vítima que morreu no local. Os suspeitos do crime fugiram em seguida. O caso será investigado.