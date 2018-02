Corpos de dois homens são encontrados perto da transposição do Rio São Francisco

NE10 Interior

Corpos estavam próximo a trecho na divisa entre Petrolândia e Floresta. Foto: divulgação/Ministério da Integração Nacional

Dois corpos foram encontrados na manhã próximo da transposição do Rio São Francisco, entre os municípios de Petrolândia e Floresta, no Sertão de Pernambuco, nesta quinta-feira (22).

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como José Mário Ramos Lajedo, de 56 anos e Marcos Antônio Ferreira da Silva, de 35. Ainda de acordo com a polícia, os corpos dos homens apresentavam marcas de tiro. Ainda não se sabe a motivação e autoria do duplo homicídio. A Polícia Civil de Floresta vai investigar o caso. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, no Agreste do estado.