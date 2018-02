Aulas de dança, teatro, técnica vocal e violão são oferecidas em Arcoverde

NE10 Interior

Inscrições abertas para cursos de Cultura do Sesc Arcoverde. Foto: Divulgação/Sesc

Estão abertas as inscrições para os cursos de cultura do Sesc Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. Aulas de dança, teatro, técnica vocal e violão são oferecidas para crianças e adultos. Os cursos fazem parte da proposta do Sesc de aproximar o público das diversas manifestações artísticas.

Na área da dança e do teatro, o Sesc visa desenvolver, difundir e promover a experimentação e a discussão estética e crítica das artes de expressão da cena a partir do ponto de vista da criação artística e da formação de públicos.A instituição busca ainda contribuir com o crescimento e aperfeiçoamento de artistas.

As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro no Ponto de Atendimento do Sesc Arcoverde que fica na Rua Capitão Arlindo Pacheco de Albuquerque, nº 364, no Centro da cidade, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Dança

Para os interessados em dança, a unidade de Arcoverde oferece os cursos de balé infantil (módulo 1) para crianças de 7 a 9 anos com aulas nas segundas e sextas, das 17h às 18h; balé iniciante para o público acima dos 10 anos com aulas nas terças e quintas, das 17h às 19h; e dança de salão, para quem possui acima dos 16 anos, sendo as aulas nas terças e quintas, das 19h às 20h. Quem ministra as turmas é o instrutor de atividades artísticas HeideHebert, que é professor licenciado em Educação Física pela Aesa/Cesa. As mensalidades custam R$ 27 para comerciários e dependentes e R$ 54 para o público em geral.







Teatro

Em relação aos cursos voltados ao teatro, o Sesc Arcoverde oferece turmas de teatro para crianças, direcionado aos pequenos com idades entre 7 e 12 anos com aulas nas terças, das 15h às 17h, e quintas,das 16h às 18h; teatro iniciação, para quem tem idade acima dos 15 anos, às terças e quintas, das 19h às 22h; teatro para jovens com turma nas quartas e quintas, das 14h às 16h, para quem possui acima dos 13 anos; e teatro avançado, para os mais experientes com idades acima dos 15 anos e aulas realizadas nas segundas e quartas, das 20h às 22h. A professora é Jéssica Mendes, instrutora de atividades artísticas. Ela é atriz mediadora cultural, produtora artística, diretora de teatro e integrante da Tropa de Teatro do Balacobaco. As mensalidades para os cursos de teatro custam R$ 19 para comerciários e dependentes e R$ 38 para o público em geral.

Música

Na área da música, o Sesc desenvolve seus programas com o intuito de proporcionar ao público uma formação diferenciada, visando o despertar de um olhar mais aprimorado e crítico das técnicas vocais e das atividades com instrumentos musicais. Em Arcoverde, são oferecidas duas turmas de técnica vocal: o módulo 1, com aulas nas quartas e sextas, das 18h às 20h; e o módulo 2 (mais avançado) realizado nas quartas e sextas, das 20h às 22h. Para ambas as turmas, a idade mínima é de 14 anos. O ministrante do curso é Carlos Eduardo Espinhara. Ele é professor licenciado em Música pela UFPE, formado em Regência pela Escola Maestro Navarro Lara, da Espanha, pedagogo para professores de canto, formado pela Full Voice Studios, de Santa Catarina. As mensalidades custam R$ 27 para comerciários e dependentes e R$ 54 para o público em geral.

Há ainda o curso de violão (módulo 2), com aulas nas segundas e quintas, das 20h às 22h, para o público com idades acima dos 10 anos. Para este curso, as mensalidades custam R$ 27 para comerciários e dependentes e R$ 54 para o público em geral. O professor desta turma é o instrutor de atividades artísticas, Macvane Oliveira Barbosa. Ele é musicista, cantor, arranjador e cursa Licenciatura em Música pelo IFPE.