Mesmo após chuvas, barragens do Sertão não sobem de nível

NE10 Interior

Cachoeira 2, em Serra Talhada está com menos de 5% de um total de 21 milhões de metros cúbicos. Foto: reprodução/TV Jornal

As chuvas dos últimos dias no Sertão de Pernambuco não ajudaram a subir o nível das barragens de Brejinho, em Triunfo, e de Cachoeira 2, em Serra Talhada. De acordo com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), a primeira, que tem capacidade total de 283 mil metros cúbicos, está com 53%, ou 149,9 mil metros cúbicos; a segunda está com menos de 5% de um total de 21 milhões de metros cúbicos.







Chuvas

Mesmo assim, as chuvas animaram os moradores dos dois municípios. Ambas tiveram índices acima dos 100mm acumulados este mês. Em Serra Talhada, choveu 152mm do dia 1º até esta segunda-feira, dia 19; em Triunfo, no mesmo período, choveu 142mm. “As chuvas trouxeram esperança para os sertanejos e esperamos que essas sejam só as primeiras de muitas trovoadas na região”, destacou o gerente da unidade de Negócios da Compesa, Luciano Freitas.