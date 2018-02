Tarifa da Zona Azul em Serra Talhada sofre reajuste

NE10 Interior

Reajuste causa aumento no preço da tarifa. Foto: reprodução/TV Jornal

Em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, a tarifa cobrada na Zona Azul, sofreu um reajuste. Com o aumento das tarifas, os motoristas vão pagar mais caro 20 centavos para carro e 10 centavos para moto, isso em um período de 30 dias, duas horas por dia, o aumento vai para R$ 5,20. A justificativa da administradora do serviço é que as despesas aumentaram. De acordo com o presidente da Superintendência de Trânsito, Célio Antunes, a empresa que presta serviço a prefeitura da cidade apresentou um levantamento apresentando um levantamento solicitando o aumento das tarifas.

Veja na reportagem exibida no "Nosso Dia", da TV Jornal Interior: