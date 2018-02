Polícia localiza adolescente suspeito de matar mulher no Sertão

NE10 Interior

Menor é suspeito de matar mulher de 41 anos. Foto: reprodução/Google Maps

Foi localizado o adolescente de 15 anos que matou uma mulher em Dormentes, no Sertão de Pernambuco, nessa quarta-faira (14).

De acordo com a Polícia Militar, o adolescente foi encaminhado para delegacia de Petrolina, também no Sertão, para as medidas cabíveis. O adolescente é suspeito de ter matado a facadas, Ivone Luíza Rodrigues, de 41 anos na última terça-feira (13), após uma discussão.