Jovem morre após ser esfaqueado por um amigo no Sertão

Crime aconteceu em um bar onde vítima e amigo estavam. Foto: divulgação/PE de A a Z

Um jovem de 18 anos foi morto após ser esfaqueado por um amigo em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco, nessa quarta-feira (14).

De acordo com a Polícia Militar, Sandro Francisco Morais Campos, estava bebendo com um amigo em um bar quando se desentenderam por conta de uma pulseira quando o colega o esfaqueou. Ainda segundo a polícia, o suspeito, que não teve o nome divulgado, chegou a socorrer Sandro para o hospital e ao saber que o mesmo tinha morrido, fugiu do local e até o momento não foi localizado.