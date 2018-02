Ossada humana é encontrada em Santa Maria da Boa Vista

NE10 Interior

Ossada foi encontrada na zona rural do município. Foto: reprodução/Google Maps

Uma ossada humana foi encontrada na zona rural de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco, nessa terça-feira (13).

De acordo com a Polícia Civil, os restos mortais foram encontrados por um homem que estava caçando no local. A polícia informou também que ao lado da ossada foi encontrada uma carteira de identidade pertencente a José Ivanildo Leite, de 44 anos, que segundo a família, está desaparecido há 3 meses. O material foi recolhido, e enviado para Recife, capital do estado, para passar por exames de DNA. A motivação da morte ainda é desconhecida.