Arcoverde encerra Carnaval nesta quarta-feira

Banda Eddie encerra a festa na cidade. Foto: JC Imagem

Em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, o Carnaval se encerra nesta quarta-feira (14).

Hoje ainda tem Carnaval na Praça da Bandeira, no Terreiro de Todas as Culturas. O palco garagem faz homenagem ao Pastor e a cena underground da cidade com a Isotopoia e Irmandade Punk. Em seguida a "A Cobra da Bexiga Lixa" se une a Orquestra Metal Nobre de maestro Eduardo Espinhara.







E para encerrar o período de festa, a Banda Eddie vem de Olinda para se apresentar na cidade.

Confira a programação:

Praça da Bandeira (Palco Garagem – homenagem ao Pastor)

18h - Mostra Rap Arcoverde

19h - Isotopia

20h - Irmandade Punk

20h - Cobra da Bixiga Lixa e Bonecandos

21h - Orquestra Metal Nobre

22h - Banda Eddie