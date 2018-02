Polícia erradica plantação de maconha com 1.710 pés no Sertão

NE10 Interior

Foram encontradas 190 covas totalizando 1.710 pés de maconha. Os suspeitos foram presos e a droga foi incinerada. Foto: Divulgação/Polícia Militar

A polícia erradicou uma plantação de maconha na zona rural de Flores, no Sertão de Pernambuco, nesta quinta-feira (08).

De acordo com a Polícia Militar, após investigações, equipes do BEPI, Rocam e GATI foram até o Sítio Mundo Novo onde existiam indícios de pessoas cultivando plantios de maconha. Ao chegar no local foram realizadas várias rondas na caatinga, sendo localizado um rancho onde se encontravam três homens de idade não informada, e um adolescente de 17 anos, durante a abordagem no local foram apreendidos uma espingarda tipo soca soca e 206 gramas de maconha pronta para o consumo.

Ainda segundo a PM, após a abordagem a equipe interregou um dos suspeitos sobre a existência de um plantio de maconha na localidade onde o mesmo confirmou que existia e era cultivado pelo seu filho. Depois, o mesmo levou a equipe até o local onde se encontrava o plantio. Por lá a polícia achou mais uma espingarda a plantação com 190 covas totalizando 1.710 pés de maconha. Os suspeitos foram presos e a droga foi incinerada.







Todo o material apreendido e a amostra da droga junto com os envolvidos foram levados para a delegacia local. Os suspeitos aguardam audiência de custódia.