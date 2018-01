Polo Gesseiro do Araripe é beneficiado com com nova sistemática

NE10 Interior

Prazo de recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é um dos benefícios. Foto: Alexandre Belém/JC Imagem

O Polo Gesseiro do Araripe, em Araripina, no Sertão de Pernambuco, recebe visita do Vice-governador do estado, Raul Henry, para instituir a Sistemática Especial de Tributação para Gipsita, Gesso e seus derivados, nesta quarta-feira (31).







Entre os benefícios que a nova Sistemática trará estão: prazo de recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do Polo Gesseiro passará a ser recolhido pelas mineradoras no segundo mês subsequente, possibilidade de parcelamento do imposto sobre os estoques em até 12 parcelas. Entre os municípios beneficiados com o novo sistema estão os que abrangem o Polo Gesseiro do Araripe: Araripina, Bodocó, Ipubi, Ouricuri e Trindade.