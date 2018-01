Petrolina elege Rei e Rainha do Carnaval 2018

NE10 Interior

Joyce Taís, do bairro N-7, e Fernando Barros, do bairro José e Maria foram os ganhadores. Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Petrolina

Foram eleitos o Rei e Rainha do Carnaval 2018 de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, nesta terça-feira (30). Os candidatos a subiram ao palco, no Parque Municipal Josepha Coelho, para disputar os títulos da corte momesca.

Joyce Taís, do bairro N-7, e Fernando Barros, do bairro José e Maria, receberam troféus após o desfile que os elegeu. Durante as apresentações, o júri avaliou critérios como desenvoltura, elegância, simpatia, traje e torcida. Além do concurso no Parque Municipal, os candidatos também participaram de uma votação popular realizada na web desde a última semana.