Aeroporto de Serra Talhada recebe visita técnica

Visita técnica atendeu às expectativas. Foto: Divulgação

O Aeroporto de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, recebeu, nessa terça-feira (30), a visita de Gilberto Neumann, técnico da Hobeco Sudamericana, empresa contratada pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), ligado ao Comando da Aeronáutica.







Na ocasião, o especialista verificou as condições físicas do aeroporto, que será um dos primeiros do Brasil a contar com a instalação de uma Estação Meteorológica de Superfície Automática (EMS-A); equipamento que enviará para todas as partes do mundo as informações climatológicas da região de Serra Talhada. De acordo com Gilberto Neumann, o uso equipamento é muito importante, pois abastecerá o banco de dados da Aeronáutica com todos os subsídios relacionados com o clima da região. Recentemente o local teve a iluminação testada para a recepção de voos noturnos.