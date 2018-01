Jovem é morto a facadas em Petrolina

NE10 Interior

Crime aconteceu em bairro da cidade. Vítima era ex-presidiário. Foto: Reprodução/Google Maps

Um jovem de 21 anos foi morto a facadas em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, nesse domingo (28).

De acordo com a Polícia Militar, José Alex Nunes dos Santos, foi encontrado morto, com duas perfurações por arma branca nas costas e no peito. Ainda segundo a PM, testemunhas informaram que o jovem teria se desentendido com outros dois homens, sendo que um deles atingiu a vítima com golpes de faca e fugiu. O corpo foi encaminhado para o IML da cidade.

A polícia ainda informou que a vítima era ex-presidiário e tinha envolvimento com drogas.