Confira a programação completa do Carnaval de Petrolina

Homenageada da festa este ano é a jornalista social Inah Torres Foto: Ivaldo Reges​/divulgação/Prefeitura de Petrolina

A programação do Carnaval de Petrolina, no Sertão, foi divulgada na noite dessa segunda-feira (22). A festa vai contar com cinco polos e mais de 50 atrações. A homenageada da folia este ano é a jornalista social Inah Torres, considerada a "dama da comunicação" do Vale do São Francisco. O evento recebe investimento de R$ 340 mil em atrações. Já a estrutura de palcos e som será custeada por meio de uma parceria público-privada.

A ideia da Prefeitura de Petrolina é consolidar a cidade como polo carnavalesco do Estado. A expectativa é receber mais de 30 mil pessoas por dia. De acordo com o prefeito, Miguel Coelho, a festa teve um acréscimo de 25% de atrações e polos, mas redução de custos. "Nossa meta é fortalecer e fazer dessa folia uma opção atrativa e com muita segurança para toda a região", afirmou, durante o evento de lançamento.

A folia começa no dia 2 de fevereiro, com a retomada do Baile Municipal e o concurso de fantasias. O evento será no Coliseu Hall e a renda obtida da venda dos ingressos será destinada ao Hospital Dom Tomás - Apami. Já as atrações dos polos começam a partir de 10 de fevereiro, com mais de 50 atrações em três regiões da cidade. O principal será o Polo Orla.







A grade de programação conta com mais de 90% de artistas da região do São Francisco. Os destaques são os cantores Xexéu (ex-Timbalada), Pedrinho Pegação, Douglas Pegador, a banda Voa Voa, além nomes do Vale do São Francisco como Jonathan Araujo, Trio Granah, Fabiana Santiago, Alan Cleber e Guerber Pereira.

Uma das novidades da festa deste ano é o Polo Matingueiros, nas ruas de Petrolina Antiga. Este polo contará com uma maior pluralidade de estilos, com bandas de rock, maracatu, coco e embolada. Ainda no centro, orquestras de frevo e cantores da região irão animar o polo da Praça 21 de Setembro. Os polos descentralizados ficarão nos bairros da Areia Branca e Cohab VI.

Confira a programação completa:

​Baile Municipal

Sábado (2) - Philarmonica 21 de Setembro, concurso de fantasias e Silvana Salazar

Polo Orla

Sábado (10) - Fernando Júnior, Taline Clara, Xexéu (ex-Timbalada) e Sem Radar

Domingo (11) - Super Banda, Guerber Pereira, Pedrinho Pegação e Mateus Torres

Segunda (12) - Fabiana Santiago, Trio Granah, Douglas Pegador e Dalmo Natan

Terça (13) - Samba de Mezza, Alan Cleber, Voa Voa e Jonathan Araujo

Polo 21 de Setembro

Sábado (10) - Orquestra de Frevo Skalla, Swing Samba e Orquestra de Frevo Tatu

Domingo (11) - DJ Candite, Orquestra de Frevo Visão Musical e Nilton Freitas

Segunda (12) - Orquestra de Frevo Novo Skema, Dubaia e Babi Castro

Terça (13) - Orquestra de Frevo Aquarela, Antony Sandey e Ana Costa

Polo Matingueiros

Sábado (10) - A cristaleira, Ambrosino e Radiola Serta Alta

Domingo (11) - P1 Rappers, Tainahakã e DJ música mundi

Segunda (12) - Matingueiros, Rafael Valadares e Tributo a Chico Science

Terça (13) - Soda Solta, Marcelo Novaes e Jam do Velho Chico

Polo Areia Branca

Sábado (10) - Nayara Vanyse e Samuel Menino de Rua

Polo Cohab VI

Sábado (10) e domingo (11) - orquestra Joãozinho Maravilha e Cavalo de Fogo