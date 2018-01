Rádio Jornal Caruaru transmite jogo do Central

NE10 Interior

Time vai ter a estréia jogando contra o Afogados. Foto: Divulgação/Central

Além da TV Jornal, a Rádio Jornal Caruaru também irá transmitir os jogos da Copa Nordeste. E nessa quarta-feira (17), o jogo de estréia do Central contra o Afogados no estádio Vianão em Afogados da Ingazeria, no Sertão de Pernambuco, será transmitido a partir das 20h com narração de Iran Carvalho e reportagem de Berg Santos.

A TV Jornal exibe com exclusividade a Copa e as informações sobre os jogos podem ser acompanhadas em nossos veículos.