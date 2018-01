Homem é preso com 51 kg de maconha no Sertão

NE10 Interior

Droga estava escondida em estrada perto de um povoado do município. Foto: Polícia Militar

Um homem de 36 anos foi preso com 51 quilos de maconha em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco, nesta segunda-feira (15).

De acordo com a Polícia Militar, depois de uma denúncia, uma equipe do GATI foi informada de que no povoado do Murici um veículo estava carregado com drogas. Chegando ao local, policiais encontraram Marcos Pereira da Silva que estava com o veículo vazio. Ao ser questionado pela polícia, que desconfiou da procedência do veículo, o suspeito disse que estava transportando maconha para o Recife, e que ele teria escondido a droga em uma estrada próximo a localidade do Murici. Ainda segundo a PM, a equipe foi até o local informado e encontraram a droga que estava distributária em 50 pacotes totalizando aproximadamente 51 quilos da erva.







Após a apreensão das drogas e prisão do suspeito, foi constatado ainda que o veiculo usado era clonado. A ocorrência foi encaminhada a Delegacia da Polícia Federal de Salgueiro.