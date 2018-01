Recém-nascida é encontrada em terreno baldio em Serra Talhada

NE10 Interior

Recém-nascida ainda estava com o cordão umbilical Foto: Polícia Militar

Uma recém-nascida foi encontrada no bairro do Ibsep em Serra Talhada, Sertão de Pernambuco, nessa quarta-feira.

De acordo com a Polícia Civil, a bebê foi abandonada em um terreno baldio e ainda estava com o cordão umbilical e sem roupas. Um pedreiro encontrou a recém-nascida e chamou a atenção de vizinhos que acionaram a polícia. A bebê foi levada para uma clínica médica local, onde foi atendida e em seguida encaminhada para uma casa de acolhimento onde recebe acompanhamento do conselho tutelar.

Os responsáveis pela recém-nascida ainda não foram localizados. A Polícia Civil investiga o caso.