10 mil pés de maconha são erradicados em Santa Maria da Boa Vista

Amostra da plantação foi entregue na delegacia da Polícia Civil do município Foto: Polícia Militar

Mais de 10 mil pés de maconha foram erradicados em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco, nessa segunda-feira (08).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Grupo de Apoio Tático Itinerante (Gati)localizou, erradicou e incinerou um plantio de maconha com aproximadamente 10.500 pés da erva. Ainda segundo a polícia, ninguém foi encontrado no local que fica em frente ao assentamento José Ivaldo.

Uma amostra da plantação foi entregue a Polícia Civil de Santa Maria que investigará o caso.