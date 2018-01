12° Baile Municipal de Arcoverde acontece no dia 27 de janeiro

NE10 Interior

12ª edição do tradicional Baile Municipal de Arcoverde vai acontecer no Esporte Clube Foto: divulgação/Prefeitura de Arcoverde

O 12° Baile Municipal de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, acontece no próximo dia 27 de janeiro, no Esporte Clube. Nos próximos dias, as atrações serão anunciadas. Porém, uma delas já está confirmada, a Orquestra Super Oara irá celebrar com antecedência durante o evento, os seus 60 anos de atividades artísticas.

Para o secretário de Turismo de Arcoverde, Albérico Pacheco, o baile vai acontecer por conta da sua importância. "É um baile tradicional e deve acontecer porque além de ser importante para a cidade, tem uma finalidade filantrópica", destacou.







De acordo com a organização do evento, a renda da festa será revertida para ações beneficentes mantidas pela Secretaria de Assistência Social do município.

Reservas

As reservas de mesas e senhas individuais já estão disponíveis no Esporte Clube ou pelo telefone: (87) 3821-3502.