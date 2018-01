Prazo para ambulantes de Serra Talhada saírem das calçadas é ampliado

NE10 Interior

Secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, Marcos Oliveira, explica mudança Foto: reprodução/TV Jornal

A Prefeitura de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, decidiu ampliar o prazo para que os ambulantes deixem as calçadas e as ruas. Eles serão relocados para o Pátio da Feira. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, Marcos Oliveira, o prazo, que encerraria nesta sexta-feira (5), será ampliado em 60 dias. O motivo da mudança foi a grande procura pelos vendedores.

Veja na entrevista, exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior: