Novo bispo da Diocese de Petrolina é anunciado

Dom Francisco Canindé Palhano será o novo bispo de Petrolina Foto: divulgação

O oitavo bispo de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, foi anunciado na manhã desta quarta-feira (3). Dom Francisco Canindé Palhano, bispo de Senhor do Bonfim (BA), ficará à frente da Diocese.

A expectativa é de que a posse aconteça no início do mês de março. "Estamos ainda para conversar com o colégio de consultores de Petrolina para definir a data", disse Dom Francisco, à Rádio Jornal Petrolina.

A Diocese de Petrolina estava sendo administrada pelo padre Antônio Malan de Carvalho desde julho deste ano. Foi o pároco quem fez o anúncio nesta manhã.