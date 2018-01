Bodódromo de Petrolina passará por requalificação no primeiro semestre

NE10 Interior

Convênio foi firmado entre a Prefeitura de Petrolina e a Codevasf Foto: divulgação/Will Carvalho/Assom Codevasf

Um dos principais pontos turísticos de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, o tradicional Bodódromo passará por uma requalificação. O espaço é um polo gastronômico e reúne um grande número de restaurantes, atendendo a moradores e turistas e movimentando a economia da cidade.

A prefeitura da cidade e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) firmaram um convênio para a reforma do espaço. O investimento será de R$ 1,3 milhão e as obras começarão este semestre.







Entre as ações de requalificação previstas estão melhorias no pátio e vias de acesso, iluminação, estacionamento (incluindo ônibus de turismo) e a criação de anfiteatro. A previsão é de que as obras comecem entre os meses de maio e junho, quando o processo licitatório será concluído. O convênio garante ainda R$ 1,3 milhão para a pavimentação de ruas em vilas e povoados na área de sequeiro de Petrolina.

A assinatura do convênio aconteceu na última sexta-feira (29), pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Agrário, José Batista da Gama, o superintendente regional da Codevasf, Aurivalter Cordeiro, o vereador Ronaldo Silva e o deputado federal Guilherme Coelho, autor da emenda parlamentar que assegurou os recursos.