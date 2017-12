Terminal Rodoviário de Triunfo beneficia mais de 15 mil pessoas

NE10 Interior

Mais de 15 mil triunfenses e turistas deverão ser beneficiados com o Terminal Rodoviário de Triunfo Foto: divulgação/Roberto Pereira/SEI

O novo Terminal Rodoviário de Triunfo, no Sertão de Pernambuco, foi inaugurado nessa quinta-feira (28). O equipamento, que tem 2,1 mil metros quadrados de área construída, conta com uma estrutura com rampas de acessibilidade e banheiros adaptados, além de comportar boxes comerciais e cantina.

A rodoviária fica na Avenida Olavo Gomes de Oliveira, às margens da PE-365, e teve um aporte de R$ 1,6 milhão do tesouro estadual. Mais de 15 mil triunfenses e turistas deverão ser beneficiados. A expectativa é de que mais de cinco mil passageiros por ano circulem pelo local.

A estrutura conta com 209,52 metros quadrados de área coberta, quatro boxes comerciais, uma cantina, quatro banheiros (dois adaptados para pessoas com deficiência) e duas plataformas para embarque e desembarque de passageiros.







O governador Paulo Câmara (PSB) esteve na cidade para realizar a entrega do equipamento. "A gente precisa priorizar as principais necessidades de cada município. E finalizar as obras dessa rodoviária era uma prioridade", afirmou. "Vamos poder impulsionar o ciclo virtuoso do turismo local, que atrai milhares de pessoas das diversas regiões que vêm em busca de conforto, de lazer e práticas culturais", completou o secretário estadual de Transportes, Sebastião Oliveira.

O prefeito de Triunfo, João Batista (PR), disse que o novo equipamento vai impulsionar a receptividade do município. "Nós recebemos muitos turistas de todo o Estado e até de fora. Então, esse terminal rodoviário, além de possibilitar mais conforto para os triunfenses que se deslocam até a capital, vai possibilitar que os turistas sejam bem recebidos no nosso município", disse.