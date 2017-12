Últimos donativos da campanha Natal Para Todos são entregues na Fundação Terra

NE10 Interior

Campanha contempla crianças e jovens com microcefalia Foto: reprodução/TV Jornal

Os últimos donativos arrecadados na campanha Natal Para Todos, do Sistema Jornal do Commercio Interior (SJCC Interior), foram entregues na Fundação Terra, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. As mães que fazem parte da União de Mães de Anjos (UMA) também foram contempladas.

Veja na reportagem do "Povo na TV", da TV Jornal Interior: