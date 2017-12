Festival "Ser Tão" agita Serra Talhada até o Ano Novo

NE10 Interior

Cantor Maciel Melo fechou a primeira noite de shows em Serra Talhada Foto: reprodução/TV Jornal

A primeira noite do festival "Ser Tão" foi realizada nessa quarta-feira (27) em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Entre as atrações estiveram o Maestro Forró, Cezzinha e Maciel Melo. O evento tem como um dos principais objetivos valorizar a cultura da região e do Estado.

Veja na reportagem do "Nosso Dia", da TV Jornal Interior: