Homem é preso com 10 kg de maconha em Custódia, no Sertão

NE10 Interior

Um homem de 54 anos foi preso nessa terça-feira (26) no centro de Custódia, no Sertão de Pernambuco, suspeito de tráfico de drogas. Ele estava com 10 quilos de maconha.

De acordo com a Polícia Militar, um policial seguia de Serra Talhada com destino a Custódia quando o suspeito, que estava no centro comercial da Capital do Xaxado, pediu para que o policial o levasse para Custódia, pelo valor de R$ 18.

O policial transportou o suspeito até um ponto de transporte alternativo da cidade. Quando o suspeito foi pagar, o policial percebeu que os volumes que o homem transportava eram maconha. Ele deu voz de prisão ao suspeito. O caso foi registrado na Delegacia de Plantão de Arcoverde.