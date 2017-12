Festival Ser Tão começa nesta quarta-feira em Serra Talhada

NE10 Interior

Cantor Maciel Melo é uma das atrações do Festival "Ser Tão" Foto: divulgação

Cantor Santanna será um dos homenageados do festival Foto: divulgação

Um festival intitulado "Ser Tão" começa nesta quarta-feira (27) e segue até o próximo domingo (31) em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. O evento reúne mais de 30 atrações e segue até a virada do Ano Novo. A programação é gratuita e acontece em shows montados na Estação do Forró e no Pátio da Feira. Maestro Forró, Nádia Maia, Almir Rouche, Maciel Melo e Quinteto Violado estão entre os nomes.

O cantor Santanna e o músico serratalhadense Luizinho da Serra serão os homenageados do festival. Além dos shows, a programação conta com apresentações do Caboclinho 7 Fachas de Goiana, Coco Popular de Aliança, Maracatu Nação Pernambuco, Boi Cara Branca de Limoeiro, entre outros.







Coco Popular de Aliança vai se apresentar no pátio da feira livreFoto: divulgação

Atrações de outros estados também estão na grade de apresentações, como o músico e pianista João Nonato (Acre), o mamulengueiro Chico Simões (Brasília), e a cantora e compositora Flávia Bittencourt, do Maranhão. O evento é promovido pela Prefeitura de Serra Talhada, com apoio do Ministério da Cultura (MinC).

"O Festival Ser Tão tem como proposta colocar na rota dos grandes festivais do País toda força artística da diversidade do Sertão pernambucano", afirmou o presidente da Fundação de Cultura de Serra Talhada, Anildomá Willams.

Confira a programação completa:

27 de dezembro (quarta-feira)

Local: Estação do Forró

20h – Adiel Luna

21h – Rai de Serrat

21h – Maestro Forró e orquestra da Bomba do Hemetério

22h – Cezzinha

0h – Maciel Melo

28 de dezembro (quinta-feira)

Local: Estação do Forró

20h - Nena Queiroga

21h – Irah Caldeira

22h – Nádia Maia

23h – Trio Nordestino

0h – André Rio

29 de dezembro (sexta-feira)

Local: Pátio da Feira Livre

10h – Cabloclinho 7 Flexas de Goiana

11h – Coco Popular de Aliança

Local: Estação do Forró

20h – Maracatu Nação Pernambuco

21h – Antúlio Madureira

22h – João Donato

23h – Flávia Bittencourt

0h – Santanna

30 de dezembro (sábado)

Local: Pátio da Feira Livre

10h – Chico Simões

11h – Maracatu Estrela de Ouro de Aliança

12h – Boi Cara Branca de Limoeiro

Local: Estação do Forró

20h – Afoxé Ylê de Egbá

21h – Ed Carlos

22h – Afonjah

23h – Charles Theone

0h – Targino Gondim

1h – Almir Rouche

31 de dezembro (domingo)

Local: Estação do Forró

21h - Henrique Brandão

22h – Banda Kaêra

23h – Assisão

0h – Quinteto Violado

1h – Raphael Moura

2h – Luizinho de Serra