Floresta recebe 59ª Missa do Vaqueiro neste domingo

NE10 Interior

Cantor Mano Walter é uma das atrações em Floresta Foto: divulgação

A cidade de Floresta, no Sertão de Pernambuco, recebe no próximo domingo (24) a 59ª Missa do Vaqueiro, no Parque de Exposição Audomar Ferraz. A festa religiosa faz parte dos festejos do padroeiro do município Bom Jesus dos Aflitos.

A programação oficial conta com missa celebrada pelo padre Domingos de Sá Filho, desfile de vaqueiros, solta do gado para vaqueiros e shows com atrações como Petrônio e Placildo, Zeca Bota Bom e Elson Vaqueiro e Mano Walter.