Operação "João de Barro" prende traficantes de drogas em Caruaru

Investigações começaram em setembro de 2017 Foto: divulgação/Polícia Civil

A operação "João de Barro" foi deflagrada na manhã desta terça-feira (26) pela Polícia Civil com o objetivo de prender integrantes de associações criminosas voltadas para a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Até 8h, 13 dos 16 mandados de prisão expedidos tinham sido cumpridos. Outros 14 mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos pelo juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru, estão sendo cumpridos.







As investigações começaram em setembro de 2017, sob a presidência dos delegados Diogo Melo Victor e Márcio Cruz, com a assessoria da Diretoria de Inteligência (Dintel). Na execução da operação, foram empregados 140 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, além do canil do 1º Biesp. A operação é coordenada pela Diresp e supervisionada pela Chefia de Polícia.