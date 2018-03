Padaria é alvo de arrombamento e furto em Caruaru

NE10 Interior

Crime aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira (28) Foto: WhatsApp/TV Jornal

Uma padaria foi arrombada e furtada na madrugada desta quarta-feira (28) na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro Maurício de Nassau, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com o proprietário do estabelecimento, um homem ainda não identificado quebrou a porta de vidro da panificadora e entrou no local, por volta das 3h.







Ainda segundo ele, uma bolsa pessoal com um notebook foi furtada, além de talões de cheque, dinheiro, e maços de cigarros que são comercializados na padaria. A ação durou menos de cinco minutos e o suspeito fugiu após o crime.

Padaria está funcionando normalmente

A padaria está funcionando normalmente nesta quarta-feira e a reposição da porta está sendo providenciada. Após o recolhimento das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, o proprietário deverá registrar o crime na delegacia.