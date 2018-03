Imagens de câmeras de segurança mostram arrombamento de padaria em Caruaru

NE10 Interior

Câmeras de segurança registraram arrombamento em Caruaru Foto: reprodução/TV Jornal

As imagens das câmeras de segurança de uma padaria localizada na Avenida Agamenon Magalhães, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, mostram o momento em que um homem arromba e furta objetos do estabelecimento. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (28).

Veja na reportagem do "Por Dentro", da TV Jornal Interior: