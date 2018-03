Homem é morto a pauladas por causa de um cigarro em Agrestina

NE10 Interior

Um homem foi assassinado a pauladas na noite dessa terça-feira (27) no bairro Maria Ribeiro, em Agrestina, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, Joseildo Marques da Silva, de 35 anos, foi morto quando ia para casa.

Segundo a polícia, dois homens teriam discutido com a vítima por causa de um cigarro. Um dos suspeitos teria pego uma estaca e começado a agredí-lo com pancadas na cabeça.

Os suspeitos já foram identificados mas até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso. O corpo da vítima foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. O caso será investigado.