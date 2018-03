Criança raptada na Paraíba é encontrada em Salgueiro

NE10 Interior

Mãe e filha se reencontraram no município de Salgueiro Foto: reprodução/TV Jornal

Uma menina de sete anos que havia sido raptada em João Pessoa, na Paraíba, no dia 9 de março deste ano, foi localizada nessa terça-feira (27) no município de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. A criança apresentava sinais de maus-tratos.

