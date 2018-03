Motorista é detido com revólver na BR-232, em Serra Talhada

NE10 Interior

Arma foi encontrada quando os PRFs vistoriaram o bolso do banco do passageiro Foto: divulgação/PRF

Um homem de 30 anos foi detido nessa segunda-feira (26) com um revólver municiado durante uma fiscalização na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem não possuía carteira de habilitação e recusou-se a realizar o teste do bafômetro.

Segundo a PRF, os policiais realizavam uma fiscalização no quilômetro 405 da rodovia quando abordaram uma caminhonete que havia saído de uma vaquejada. A arma foi encontrada quando os PRFs vistoriaram o bolso do banco do passageiro. O revólver calibre .38 estava com cinco munições.







À PRF, o condutor assumiu a propriedade da arma, mas disse que não possuía os documentos de posse e porte obrigatórios. A equipe descobriu ainda que a arma estava registrada em nome de um homem em São Paulo. O suspeito foi levado com a arma para a Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada.