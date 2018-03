Idoso baleado em São Joaquim do Monte passa por cirurgia

NE10 Interior

Casa dos idosos foi invadida por dois homens armados em São Joaquim do Monte Foto: reprodução/TV Jornal

O idoso que foi baleado na noite do último domingo (25) na Vila Monte Alegre, na zona rural de São Joaquim do Monte, no Agreste de Pernambuco, continua internado no Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru.

Miguel Crispiliano da Silva, 72 anos, estava em casa com a esposa quando dois homens armados invadiram a residência atirando. A esposa de Miguel, Maria José da Silva, 64 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.







Miguel tentou fugir, mas foi atingido por três disparos. De acordo com a unidade de saúde, o idoso passou por cirurgia e o quadro de saúde dele é estável. O corpo da esposa dele foi liberado nessa segunda-feira (26) do Instituto de Medicina Legal (IML). A Polícia Civil investiga a motivação e a autoria do crime.

A repórter Rebeca Nunes esteve na noite dessa segunda-feira (26) no Hospital Regional do Agreste. Confira: