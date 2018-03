Turistas são assaltadas no Alto do Magano, em Garanhuns

NE10 Interior

Alto do Magano é um dos principais pontos turísticos de Garanhuns Foto: divulgação

Duas turistas do Recife e um taxista foram assaltados na manhã desse domingo (25) no Alto do Magano, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

À Rádio Jornal Garanhuns, o taxista informou que as mulheres foram alertadas por profissionais do hotel em que elas estavam hospedadas sobre o risco de assalto, mas mesmo assim elas quiseram visitar o ponto turístico.

Segundo ele, o veículo foi abordado por dois homens encapuzados com uma escopeta e um pedaço de madeira. Os suspeitos roubaram os pertences das vítimas e fugiram. Ninguém ficou ferido.







Confira a íntegra da entrevista com o taxista:

Um dos principais pontos turísticos da cidade, o Alto do Magano, onde é realizada a encenação da Paixão de Cristo de Garanhuns, está sendo alvo de assaltos nos últimos meses.