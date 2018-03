Suspeito de assaltos é preso após troca de tiros em Agrestina

NE10 Interior

Picape havia sido roubada na manhã desta segunda-feira no bairro Agamenon Magalhães, em Caruaru Foto: divulgação/Polícia Militar

Um jovem suspeito de assalto foi preso nesta segunda-feira (26) na BR-104 em Agrestina, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, policiais que realizavam rondas na rodovia localizaram uma picape e um carro de passeio atravessados na rodovia.

Segundo a polícia, Sivonaldo Gustavo de Paiva, 20 anos, estava com outros três homens. Ao avistarem os policiais, os suspeitos começaram a atirar contra o efetivo, que revidou os disparos. Sivonaldo foi alcançado e preso; já os outros três suspeitos fugiram pelo matagal.







O suspeito e os veículos foram levados para a delegacia de Polícia Civil. De acordo com a PM, a picape havia sido roubada na manhã desta segunda no bairro Agamenon Magalhães, em Caruaru, também no Agreste. O outro carro também tinha registro de roubo. Dentro de um dos veículos, a polícia encontrou uma bolsa feminina com R$ 353 em espécie e alguns documentos.