Mãe e filho são suspeitos de matar vizinho em Garanhuns

NE10 Interior

Crime foi registrado dentro da casa dos suspeitos no bairro Cohab 3 Arte: NE10

Um homem foi assassinado a pauladas no bairro Cohab 3, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu na última sexta-feira (23) e está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos de cometerem o crime são uma mulher de 56 anos e o filho dela, de 32, vizinhos da vítima.

Segundo testemunhas, o filho teria segurado a vítima enquanto a mãe desferia as pauladas. A motivação do crime pode ter sido uma rixa entre as famílias.







O crime aconteceu dentro da residência dos suspeitos, mas a polícia não informou como Wendel Luís da Silva, 37 anos, chegou ao local. O homem chegou a ser encaminhado para o Hospital Regional Dom Moura (HRDM), mas não resistiu aos ferimentos e teve morte cerebral.

Outro homicídio

Um outro homicídio foi registrado no sábado (24) também em Garanhuns. Um motorista de 41 anos foi assassinado na porta da residência dele no bairro da Brasília. De acordo com a Polícia Militar, três homens armados chegaram ao local se identificado como policiais e praticaram o crime. O caso também será investigado.