Agricultor é assassinado a facadas na zona rural de Caruaru

Crime foi registrado em estrada rural de Caruaru Foto: reprodução/TV Jornal

Um agricultor foi assassinado a facadas na madrugada de domingo (25) na estrada que dá acesso ao Sítio de São Bento, na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada com uma faca cravada no peito. O homem foi identificado como José Severino Alves, 39 anos. Ainda não há informações sobre a motivação e a autoria do crime. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) da cidade e o caso será investigado.