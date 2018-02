Operação Divisa Segura é deflagrada em Santa Cruz do Capibaribe

NE10 Interior

Operação é realizada em Santa Cruz do Capibaribe Foto: reprodução/TV Jornal

As polícias Civil e Militar desencadearam nesta quarta-feira (7) uma operação em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. O objetivo da operação Divisa Segura é coibir a violência na cidade. Vários assaltos são registrados diariamente no município. O número de homicídios também chama a atenção.

Veja na reportagem do "Povo na TV", da TV Jornal Interior: