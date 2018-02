Caruaru começa mês de fevereiro com cinco homicídios

NE10 Interior

Em todo o mês de janeiro, Caruaru registrou dez homicídios Foto: reprodução/TV Jornal

A cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, começou o mês de fevereiro com cinco homicídios. Três aconteceram na zona rural e dois na zona urbana do município. Em todo o mês de janeiro, a cidade registrou dez homicídios.

