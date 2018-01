Explosão deixou agência de banco destruída em Passira

NE10 Interior

Agência do Banco do Brasil ficou destruída Foto: reprodução/TV Jornal

A explosão registrada na madrugada desta quinta-feira (18) na agência do Banco do Brasil localizada no centro de Passira, no Agreste de Pernambuco, deixou a unidade destruída. Cerca de 20 homens armados explodiram um dos cinco caixas eletrônicos do local, por volta de 1h. Na fuga, os criminosos atiraram contra uma mercearia. Eles danificaram alguns produtos do estabelecimento. Em julho de 2016, a agência já havia sido invadida por bandidos.

Veja na reportagem do "Nosso Dia", da TV Jornal Interior: