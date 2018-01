Investigações sobre assassinato de pai e filho em Toritama continuam em andamento

NE10 Interior

Crime aconteceu há quase um mês em Toritama, no Agreste Foto: reprodução/TV Jornal

Há quase um mês do duplo homicídio que vitimou pai e filho de sete anos em Toritama, no Agreste de Pernambuco, apenas um suspeito foi preso. O delegado Rodolfo Bacelar, responsável pelo inquérito, diz que as investigações estão em andamento para tentar localizar outras duas pessoas que teriam participado do crime.

Veja na reportagem do "TV Jornal Notícias", da TV Jornal Interior: