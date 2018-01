PF vai investigar explosão contra agência da Caixa em Bezerros

NE10 Interior Com informações do repórter Luiz Carlos Fernandes, da TV Jornal Interior

A Polícia Federal em Pernambuco (PF) vai investigar uma explosão contra a agência da Caixa Econômica Federal (CEF) no centro Bezerros, no Agreste, na madrugada desta sexta-feira (5). Esta foi a primeira investida contra agências bancárias de 2018 no Estado.

De acordo com a Polícia Militar, a ação foi registrada por volta de 1h30, quando cerca de 20 homens armados chegaram ao município em cinco carros e cercaram as entradas da cidade.

Os homens efetuaram vários disparos de arma de fogo para o alto, para intimidar a população. Os criminosos também teriam atirado contra transformadores de energia elétrica na entrada da cidade, deixando algumas áreas às escuras. Cápsulas de pistola e espingarda foram encontradas em frente à agência da Caixa.







Dentro da agência, os homens usaram explosivos nos caixas eletrônicos do banco, que foram danificados. Não há informações sobre valores roubados. Parte do prédio da agência ficou destruído e o letreiro da Câmara de Vereadores, que fica próximo, foi atingido pelo impacto da explosão.

Após a ação, os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados. A PM informou que dois carros foram encontrados carbonizados pela manhã na altura do Distrito de Avencas, em Gravatá, e podem ter sido utilizados na ação.

Por meio de nota, a Caixa Econômica Federal informou que está colaborando com a investigação das autoridades policiais competentes.

