Criança de cinco anos é vítima de abuso em Feira Nova, no Agreste

NE10 Interior Com informações da TV Jornal Interior

Caso aconteceu em Feira Nova, no Agreste de Pernambuco Foto: reprodução/Google Maps

Uma criança de cinco anos foi abusada sexualmente na casa em que mora no município de Feira Nova, no Agreste de Pernambuco, nessa segunda-feira (1º). Um adolescente de 13 anos é suspeito de cometer o crime.

De acordo com o delegado Eraldo Alves, do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), no Recife, os pais da criança teriam deixado a menina e o adolescente, que é primo dela, sozinhos em casa, enquanto visitavam familiares em uma cidade próxima.







Ainda segundo o delegado, quando os pais da criança voltaram, a menina relatou os abusos e contou que o adolescente a levou para a garagem da residência. A criança foi levada para o hospital local e depois para o Imip, no Recife, onde ficou constatado o abuso.

O caso foi registrado na DPCA e será investigado pela delegacia local. A menina foi encaminhada ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife para realização do exame sexológico. Já o adolescente deverá ser ouvido e entregue ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE).